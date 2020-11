Polícia Civil prende em Volta Redonda homem condenado por tráfico de drogas

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 18:27 horas

Volta Redonda – Sob o comandando do delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, policiais civis prenderam nesta quarta-feira, dia 4, André Luiz Matias do Prado, de 46 anos. Os agentes cumpriram um mandado de prisão condenatória por tráfico de drogas, que foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Volta Redonda, no dia 13 de outubro deste ano.

André foi localizado e detido na Rua Nelson, no bairro Retiro, em Volta Redonda, e levado para a cela provisória da 93ª DP. Ele será transferido para o sistema prisional, onde cumprirá sua condenação.

Segundo o delegado, o preso condenado era integrante de uma quadrilha de traficantes no Jardim Cidade do Aço.

