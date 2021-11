Polícia Civil prende em Volta Redonda suspeito de praticar roubo em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de novembro de 2021, 16:37 horas

Barra Mansa e Volta Redonda- Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado titular Michel Floroschk, prenderam, nesse fim de semana, um dos suspeitos de participar de roubo a um estabelecimento comercial, em Barra Mansa. O assalto ocorreu na sexta-feira, dia 5, na Rua Damião Medeiros, no bairro Boa Vista II.

O homem foi capturado em um apartamento na Rua Manchester, no bairro 249, em Volta Redonda.

O veículo utilizado no assalto foi apreendido pelos agentes, assim como uma réplica de pistola, que foi usada para render as vítimas que estavam no estabelecimento comercial.