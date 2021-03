Matéria publicada em 31 de março de 2021, 18:21 horas

Resende – Policiais civis da 89ª DP (Resende), coordenados pelo delegado titular da Michel Floroschk, prenderam, nesta quarta-feira (31), dois homens suspeitos de tortura e assassinato. Um dos suspeitos é ex-vereador da cidade. A ação contou com a participação da Polícia Militar.

Matheus Saturnino, de 20 anos, morreu após ser espancado violentamente, no dia 25 de março deste ano, em Resende.

Segundo as investigações, o ex-vereador estava inconformado com o furto de seu ferro-velho, praticado pela vítima. Ele procurou traficantes da região para que dessem um “corretivo” no bandido. O jovem foi levado para uma região de mata, onde recebeu diversas pauladas. A tortura foi filmada e divulgada em redes sociais. As imagens mostram Matheus implorando para que a agressão acabasse. Após o espancamento, a vítima morreu ainda no local.

A equipe da 89ª DP iniciou as investigações, identificou, localizou e prendeu os suspeitos. A ação foi possível após cruzamento de dados do setor de inteligência da unidade policial. Contra os dois suspeitos foi cumprido mandado de prisão.