Polícia Civil prende homem condenado por homicídio

Matéria publicada em 24 de novembro de 2020, 17:17 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, coordenou nesta terça-feira, dia 24, uma equipe de policiais civis, que resultou na prisão de um homem de 38 anos que foi condenado pela Justiça, a pena mínima de quatro anos de prisão por homicídio. Ele foi localizado e detido na Praça Tiradentes, no bairro Retiro, em Volta Redonda, onde contra ele foi cumprido um mandado de prisão.

O crime foi em 2003, na Rodoviária de Volta Redonda. Segundo o delegado, o acusado matou um amigo por causa de desavença, envolvendo mulher.

Edézio explicou que o suspeito era foragido do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, para onde será transferido novamente, após ser capturado nesta terça-feira.