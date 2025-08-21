Polícia Civil prende homem por descumprimento de medida protetiva em VR

Volta Redonda – Um homem foi preso no fim da manhã desta quinta-feira (21), em Volta Redonda, por descumprimento de medida protetiva.

A ação aconteceu após o sistema de câmeras da Prefeitura identificar a entrada do veículo do suspeito na cidade. Agentes da 93ª Delegacia de Polícia, coordenados pelos delegados Vinicius de Mello Coutinho e José Carlos Pereira Neto, localizaram o carro na Avenida Adalberto de Barros Nunes e realizaram a prisão.

O homem foi levado para a 93ª DP, onde o mandado foi formalizado. Em seguida, será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.