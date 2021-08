Polícia Civil prende homem suspeito de extorsão em Angra dos Reis

Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 15:33 horas

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), coordenados pelo delegado titular Vilson de Almeida, prenderam, nesse fim de semana, um homem, de 35 anos, suspeitos de crime de extorsão a um comerciante. Ele foi preso em sua residência, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis, onde foram apreendidas uma pistola e uma réplica de fuzil.

De acordo com os agentes, o comerciante pegou um empréstimo com o agiota no valor de R$ 30 mil, com juros de 30% ao mês. No desespero, a vítima aceitou e pagava, a cada 30 dias, o valor de R$ 9 mil. Nos últimos dois meses, o homem não conseguiu quitar a dívida e estava sendo ameaçado de morte pelo autor. Foi, então, que decidiu denunciar à polícia.

Os policiais chegaram ao criminoso após trabalho de inteligência e monitoramento. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão temporária.