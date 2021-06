Matéria publicada em 21 de junho de 2021, 15:17 horas

Resende – Policiais civis da 89ª DP (Resende) prenderam, no fim desse semana, um homem suspeito de homicídio. Ele foi capturado, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com os agentes, o crime ocorreu no dia 31 de agosto de 2020, no bairro Novo Surubi, em Resende. Sidnei Ribeiro Porto foi morto a tiros.

O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.