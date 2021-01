Polícia Civil prende homem suspeito de trocar tiros com a Força Nacional em 2017

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 15:51 horas

Barra do Piraí – Policiais da 88ª DP (Barra do Piraí), em ação conjunta com policiais militares, prenderam nesta quarta-feira (6) um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Roseira, em Barra do Piraí. Ele é acusado de ter participado de uma troca de tiros na Via Light com homens da Força Nacional, em 2017, onde uma pessoa morreu no confronto. Na ocasião, ele estava com outros criminosos e não teria parado durante uma blitz da Força Nacional.

De acordo com as investigações, o suspeito preso pertence a uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas. Ele possui antecedentes criminais por homicídio, roubo, receptação, ameaça e lesão corporal. O suspeito já havia sido preso, mas fugiu do sistema prisional.