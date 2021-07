Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 19:06 horas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Edézio Ramos, prenderam nesta quarta-feira, dia 20, um jovem, de 20 anos, suspeito de integrar uma quadrilha que vinha praticando assaltos a frequentadores da Praça Japão, na Vila Santa Cecília. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva, contra o rapaz que foi localizado na Rua Mané Garrincha, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda.

Na segunda-feira, dia 19, o delegado já tinha cumprido outro mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Volta Redonda, contra um jovem de 22 anos, integrante da mesma quadrilha do suspeito preso nesta quarta-feira. O comparsa preso anteriormente, foi localizado pelos policiais na Rua do Mutirão, no bairro Santo Agostinho.

O policial informou que no dia 2 de junho deste ano, os dois suspeitos assaltaram duas pessoas naquela localidade.

Denúncia sobre atos criminosos poderão ser feitas, por meio dos telefones: 2253-1177/0300-253-1177 ou pelo whatrsapp da 93ª DP (24) 99924-2496.