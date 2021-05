Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 16:27 horas

Volta Redonda – Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar prendeu nesta terça-feira, dia 25, um homem de 29 anos, suspeito de feminicídio. O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, disse que a vítima foi a companheira do autor do crime, Krysna Evellyn Rosa Atunes, de 21 anos, que foi morta a tiros no imóvel do casal.

O crime, que ocorreu no dia 16/09/2020, foi na Rua Ubá, no bairro Belmonte, em Volta Redonda. Mesmo endereço onde o suspeito foi preso nesta terça-feira, dia 25.

O delegado disse que o casal discutia constantemente e que o homicídio foi motivado por ciúmes por parte do suspeito.

– Nesta terça-feira, quando os agentes foram cumprir o mandado de prisão preventiva expedida pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda, a menor que estava morando com o suspeito, tentou dificultar o trabalho dos policiais. No entanto, ela foi convencida por uma irmã do suspeito a colaborar com a polícia, e acabou franqueando a entrada dos agentes na casa, onde foi possível capturar o preso – disse Edézio.