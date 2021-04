Polícia Civil prende suposto traficante capixaba em Angra dos Reis

Matéria publicada em 19 de abril de 2021, 17:50 horas

Angra dos Reis – O delegado titular de Angra dos Reis, Vilson de Almeida, coordenou nesta segunda-feira, dia 19, uma equipe de policiais civis para cumprir um mandado de prisão, contra um homem suspeito de praticar homicídio, no Estado do Espírito Santo. Ele foi localizado no bairro de Monsuaba, em Angra dos Reis.

Vilson explicou que o mandado foi expedido pela Justiça da cidade capixaba, de Feu Rosa, onde o crime foi praticado.

Levado para a 166ª DP, o suspeito estava para ser transferido para o sistema penitenciário do Espirito Santo.