Polícia Civil prende suposto traficante em Barra do Piraí

Matéria publicada em 21 de abril de 2022, 10:29 horas

Barra do Piraí – Agentes da 88ª DP (Barra do Piraí), coordenados pelo delegado titular Rodolfo Atala, prenderam na quarta-feira (20/04), um homem, de 33 anos, suspeito de associação ao tráfico.

A prisão ocorreu no Centro de Barra do Piraí. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Segundo as investigações, o suspeito é apontado como integrante de uma facção criminosa que tenta se instalar no interior do estado.