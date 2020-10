Polícia Civil prende suspeitas de tráfico de drogas, em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 22:42 horas

Barra Mansa – Policiais civis da 90 DP (Barra Mansa) prenderam nesta quarta-feira, dia 30, duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas, em Barra Mansa. Elas foram localizadas e detidas na Vila Ursulino.

O delegado titular Ronaldo Aparecido de Brito disse que as suspeitas mantinham um depósito de cargas de drogas no bairro, e que são ligadas a uma facção criminosa. Com elas foram apreendidas ainda determinada quantidade de drogas.

– A ação foi desencadeada por conta de uma investigação em andamento, que objetiva identificar integrantes dessa facção que atuam em Barra Mansa – disse o delegado.

Brito informou ainda, que uma das presas é mulher de Wesley Simplício Freitas, que cumpre pena em um presídio do Rio de Janeiro.

Qualquer denúncia sobre atividades ilícitas pode ser feita por meio do telefone: 2253-1177.