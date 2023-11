Volta Redonda – Um homem de 39 anos foi preso no bairro Retiro, em Volta Redonda, na manhã desta terça-feira (14), por suspeita de estuprar e agredir uma mulher no dia 26 de janeiro de 2019. A prisão foi realizada por policiais civis da 93ª DP sob a coordenação e orientação do Delegado Titular Vinícius Coutinho.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva expedido na última quinta-feira (9).