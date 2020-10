Polícia Civil prende suspeito de receptação de veículo furtado em Angra dos Reis

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 16:44 horas

Angra dos Reis – Agentes da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira, dia 22, um homem suspeito de receptação de veículo furtado. Eles realizavam diligências no bairro Japuíba para coibir o tráfico de drogas no local, quando receberam uma informação a respeito de uma motocicleta furtada.

Após uma busca, o veículo foi localizado com um homem que informou ter acabado de pegá-lo emprestado com um amigo, levando os policiais até o mesmo. Este outro homem assumiu para os policiais que a motocicleta era sua e os dois foram conduzidos até a delegacia com a motocicleta. Na unidade policial, ele foi preso em flagrante.