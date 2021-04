Matéria publicada em 3 de abril de 2021, 11:12 horas

Angra dos Reis – Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (DEAM Nova Iguaçu) prenderam, na sexta-feira, um homem suspeito de tentativa de feminicídio. A prisão aconteceu após trabalho de inteligência na unidade policial.

De acordo com os agentes, em fevereiro de 2021, o suspeito atacou a vítima com diversos golpes de faca. Os investigadores informaram, ainda, que havia mandado de prisão preventiva contra o suspeito que foi detido na comunidade do Frade, em Angra dos Reis.

O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição da Justiça de Angra dos Reis.