Polícia Civil prende suspeitos de violência doméstica em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2020, 10:32 horas

Operação acontece em 14 delegacias especiais de Atendimento à Mulher em todo o estado do Rio

Volta Redonda e Rio de Janeiro – Policiais civis do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), da Polícia Civil do Rio de Janeiro fazem hoje (9), uma operação para cumprir mandados de prisão contra suspeitos de violência contra a mulher e que estejam em débito com pensão alimentícia. Em Volta Redonda, duas pessoas foram presas, segundo a delegada Juliana Almeida Alves Domingues, da Deam de Volta Redonda.

”A Deam VR prendeu dois, mas ainda estamos em diligência tentando prender mais”, comentou a delegada. Outras 20 pessoas foram presas no estado, onde a ação conta com participação das 14 delegacias especiais de Atendimento à Mulher.

Além de se cumprir a lei, a ação contra devedores de pensão alimentícia tem o objetivo de chamar a atenção para a paternidade irresponsável, em que o pai foge da obrigação de cuidar de seus filhos.

“De acordo com a diretora do DGPAM, delegada Sandra Ornellas, conforme dados do Instituto Brasileiro de Direito de Família, em 2019 havia no Brasil 5,5 milhões de crianças sem pai declarado em seus registros. A irresponsabilidade paternal faz com que a mulher acabe tendo que arcar sozinha com a responsabilidade relacionada aos filhos”, diz a nota da Polícia Civil.

Com informações da Agência Brasil *