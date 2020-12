Polícia Civil prende três pessoas em Miguel Pereira durante  Operação Vetus

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 17:03 horas

Miguel Pereira/Rio – A Polícia Civil do Rio de Janeiro (SEPOL), através da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO), em ação conjunta com as polícias civis de 26 estados do país e do Distrito Federal, desencadearam, nesta sexta-feira (4), a Operação Vetus. Em Miguel Pereira, três pessoas foram presas durante a investida policial.

A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e visa cumprir mandados de prisão contra acusados de violência contra o idoso em todo o território nacional. Até o momento dois mandados de prisão foram cumpridos no Rio de Janeiro. A operação continua e as diligências estão em andamento.

As investigações foram baseadas em um levantamento realizado pela Coordenadoria de Comunicação e Operações Policiais (CECOPOL), que apurou 2.493 denúncias do Disque 100 de agressões praticadas contra pessoas da terceira idade, no período de abril a junho deste ano, ocasião em que foi constatado aumento significativo de ocorrências. A operação integrada, que teve início no dia 1º de outubro (Dia Internacional do Idoso), foi planejada tendo em vista o aumento de denúncias de abuso registradas durante o período da pandemia, pelo Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.