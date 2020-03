Polícia Civil publica plano de enfrentamento ao Covid-19

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 16:29 horas

Rio de Janeiro – Diante dos acontecimentos relacionados aos casos de coronavírus, a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, como forma de prevenção ao contágio, emitiu nesta sexta-feira, 13, um plano de enfrentamento à doença. Através da medida, todas as delegacias do estado estarão atendendo apenas casos de emergência, como homicídios, roubo de veículo e prisões e flagrante.

Na divulgação, a Polícia Civil também determina que ficam cancelados todos os seminários, eventos, palestras e similares, no prazo de 15 dias.

Os servidores e funcionários administrativos trabalharão em regime remoto, assim como os policiais civis que apresentarem pelo menos, uma dessas seguintes condições:

idade superior a 60 anos;

portadores de doença cardíaca ou pulmonar;

portadores de doenças tratadas com medicamentos imunodepressores, quimioterápicos ou diabéticos;

transplantados

O acesso às delegacias também está restringido, para evitar aglomeração dentro das unidades. Os registros devem ser realizados pela delegacia online: https://dedic.pcivil.rj.gov.br