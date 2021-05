Matéria publicada em 20 de maio de 2021, 14:19 horas

Sul Fluminense e Costa Verde – Policiais civis do Sul Fluminense e da Costa Verde realizaram na quarta-feira, dia 19, a Operação Divisas Integradas IV, em várias cidades da região. Em Paraty, a investida foi feita por agentes da 167ª DP (Paraty), coordenados pelo delegado titular Marcelo Haddad, com apoio da Polícia Militar. Eles prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação ocorreu no bairro Patitiba. Com o suspeito foram apreendidos 68 sacolés de cocaína. O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.

Já policiais civis da 91ª DP (Valença), em conjunto com policiais militares do 10º BPM, prenderam um homem suspeito de tentativa de homicídio, no distrito de Juparanã, após cruzamento de dados do Setor de Inteligência.

Segundo os agentes, o suspeito atirou contra policiais militares e coagiu moradores de Juparanã. Contra o acusado foi cumprido mandado de prisão, expedido pela Justiça. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Crime ambiental

Na mesma operação, realizada em Resende, policiais civis da 89ªDP prenderam um homem em flagrante por transportar toras de madeira sem documento de origem florestal, além de não ter expedido nota fiscal de venda de mercadorias.

Segundo os agentes, o autor, com a ajuda de outros comparsas, desmatavam florestas na cidade de Itamonte (MG), vendendo as toras de madeira na região Sul Fluminense.

A Operação Divisas Integradas IV foi comandada pelo delegado titular Michel Floroschk em Resende.

Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), durante participação na operação, prenderam um homem em cumprimento a mandado de prisão temporário, pelo crime de tráfico de drogas.

Os agentes identificaram e localizaram o suspeito, após cerco orientado pelo Setor de Inteligência policial da unidade policial de Angra dos Reis.

Em outra ação, policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um adolescente infrator por ato infracional de tráfico de drogas.

O menor foi localizado e apreendido em sua residência, na Rua Abílio de Souza Araújo, no bairro de Monsuaba, em Angra dos Reis.