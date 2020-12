Polícia Civil realiza operação em habitações irregulares em Valença

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2020, 15:01 horas

Valença – Policiais civis da 91ª DP (Valença) realizam a Operação Canaã, nesta quinta-feira (17), em habitações populares irregulares localizadas no bairro Varginha, em Valença. As moradias não tiveram o processo de entrega finalizado e foram invadidas. Traficantes também estão vendendo drogas na localidade.

A investigação iniciou após trabalho de inteligência, que monitorou as localidades com maior número de apreensão de drogas na cidade. Os agentes verificaram forte movimento do tráfico nessas habitações irregulares.

As atividades ilegais têm causado tanto incômodo que os moradores fizeram um abaixo-assinado e denunciaram as ações dos acusados.

A operação também conta com policiais civis de sete delegacias do 5º Departamento de Polícia de Área (DPA) doa Sul Fluminense e Costa Verde e de policiais militares.