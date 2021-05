Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 16:02 horas

Investida também serve para combater construções irregulares em áreas de preservação de Mangaratiba e de Angra dos Reis

Costa Verde – Policiais civis da 165ª DP (Mangaratiba), da 166ª DP (Angra dos Reis) e do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) realizam, nesta quinta-feira, dia 6, a Operação “Jacareí II”, para reprimir crimes ambientais, invasões e construções irregulares na área de preservação ambiental e zona de amortecimento do Parque Estadual Cunhambebe, no distrito de Conceição Jacareí, em Mangaratiba, e na localidade de Cantagalo, em Angra dos Reis.

A ação também tem como objetivo prevenir o surgimento de áreas suscetíveis para domínio de organizações criminosas e grilagem de terras.

A operação integrada conta com apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto Estadual do Ambiente (Inea), das prefeituras de Mangaratiba e Angra dos Reis e da concessionária de energia que presta serviço nas regiões.