Polícia Civil realiza operação para coibir ocupação irregular em Mangaratiba

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 18:16 horas

Mangaratiba – A Polícia Civil, por meio da 165ª DP (Mangaratiba), a Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Corpo de Bombeiros e a prefeitura de Mangaratiba, realizaram na manhã desta quinta-feira (26), a “Operação Cachoeiras”, no Parque Estadual Cunhambebe, uma unidade de conservação de proteção ambiental. A ação conjunta visa combater e reprimir crimes ambientais praticados na região, como invasões e construções irregulares.

O alvo principal da operação é o núcleo ocupado por construções irregulares próximas à Rodovia Rio-Santos e o uso irregular do solo. Durante as investigações, os agentes estudaram o local por meio de imagens de satélite e aéreas, realizadas com drone.

Na operação foram emitidas 27 notificações em construções em áreas não edificáveis, cinco obras foram embargadas, material de caça foi apreendido e doze pontos de furto de energia foram desligados.

Esta é a segunda operação integrada na região este ano. A intenção é prevenir o surgimento de áreas suscetíveis ao domínio de facções criminosas nesta área de Mangaratiba.