Polícia Civil realiza operação para coibir  venda de gás clandestino  

Matéria publicada em 7 de outubro de 2020, 17:07 horas

Mendes – Policiais civis da 97ª DP (Mendes), coordenados pelo delegado titular Wellington Vieira, realizaram nesta quarta-feira, dia 7, uma operação para coibir a venda de gás clandestino, que seria gerenciando por milicianos da Baixada Fluminense, no Sul do Estado do Rio de Janeiro. Um homem, de 60 anos, foi preso, e foi estourado um local onde era realizada a atividade comercial ilícita em Mendes.

Os agentes apreenderam três veículos e 25 botijões de gás. Segundo o delegado, o suspeito estava há 18 anos na atividade de venda ilegal de gás. Foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão.

– Essa venda clandestina de gás existe em todas as cidades e é gerenciada pelo tráfico de drogas e pela milícia. No caso de Mendes, o gerenciamento seria feito por milicianos. É crime vender gás de cozinha sem autorização da agência reguladora competente, que no caso é a Agência Nacional do Petróleo (ANP) – disse o delegado, acrescentando que a pena para quem vende gás ilegalmente é de cinco anos de reclusão, mais multa.