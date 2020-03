Polícia Civil vai transferir sete pessoas presas no mesmo dia em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 10:37 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93 DP (Volta Redonda) , Wellington Vieira, disse nesta sexta-feira (26), ao DIÁRIO DO VALE, que sete pessoas presas no dia anterior, por suspeita de cometerem diversos crimes, serão transferida para o sistema prisional, no Rio. O policial destacou que todas as prisões foram feitas por policiais militares.

A Polícia Civil montará um esquema especial de segurança para transportar os presos para a capital fluminense.

Numa das prisões, realizadas na quarta-feira (25), dois homens foram detidos na Avenida do Retiro, no bairro Retiro, com carro roubado. No veículo foram encontrados duas pistolas com a numeração raspada, 53 munições, cinco carregadores, touca tipo ninja e R$ 300.

Segundo os PMs, a dupla confessou que pretendia praticar um homicídio, mas não revelou quem era a vítima e nem o local onde ocorreria a execução.

— A prisão dessas sete pessoas num mesmo dia, prova que o planejamento das polícias Civil e Militar está funcionando bem – disse o delegado.