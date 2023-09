Polícia de Paraty descobre estrada clandestina

Paraty – No sábado (9), policiais militares ambientais identificaram a abertura clandestina de uma estrada no alto do Morro do Gilmar, no Corumbê, em Paraty. Os policiais foram ao local após informações repassadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) através do programa Linha Verde, voltado para denunciar crimes ambientais.

De acordo com a equipe da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, no local eles encontraram três árvores de grande porte cortadas e constataram a abertura de uma estrada clandestina com marcas recentes de retroescavadeira, degradando cerca de 500 metros quadrados de área.

Os policiais da 4ª UPAm realizaram buscas no entorno, mas não localizaram nenhum suspeito. No local também não havia nenhuma placa indicativa de licenciamento.

Com base no artigo 38 da lei 9605/98 (Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: crime ambiental que prevê pena de detenção de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente), os militares registram o caso na 167ª DP, onde começa a ser investigado.

De acordo com dados do programa Linha Verde, neste ano foram cadastradas, até agosto, 84 denúncias sobre crimes contra o meio ambiente no município de Paraty, enquanto que no mesmo período do ano passado, 76.

Para denunciar crimes ambientais em Paraty, a população pode ligar para o Disque Denúncia, exclusivamente pelo telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”.