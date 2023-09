Polícia desmantela ponto de endolação de drogas no Ipiranga, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – No final da noite de segunda-feira (11), agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, prenderam um homem de 28 anos e apreenderam um menor de 15 , no bairro Ipiranga, em Barra do Pirai, com grande quantidade maconha prensada e material para endolação de drogas.

Segundo as informações dos policiais, eles receberam a denúncia de que num apartamento, localizado em um condomínio, na Rua dos Ipês, havia pessoas fazendo endolação de drogas para a comercialização no bairro. Os agentes organizaram um cerco ao local. Os suspeitos tentaram fugir pela janela, mas foram detidos. Dentro do apartamento foram encontradas 375 tiras de maconha, três celulares, 300 etiquetas de cor vermelha sem descrição e R$ 14 em dinheiro.

Os suspeitos, juntamente com o material apreendido foram levados para a 88° DP, onde o caso está sendo investigado.