Polícia encontra drogas escondidas em casa em construção em Resende

Resende – Uma ação do 37º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de drogas na noite desta sexta-feira (18), no bairro Jardim Aliança 2, em Resende. A ocorrência foi registrada na Rua Dois, após denúncia sobre suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas na região.

Ao chegar ao local indicado, os policiais não encontraram nenhum suspeito, mas, durante buscas em uma casa em construção, localizaram uma sacola plástica com 115 pedras de crack, 100 pinos de cocaína e 49 trouxinhas de maconha.

Todo o material foi encaminhado para a 89ª DP para registro de ocorrência. A análise confirmou tratar-se de 35 gramas de crack, 49 gramas de maconha e 100 gramas de cocaína. Ninguém foi preso na ação.