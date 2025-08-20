Polícia encontra drogas escondidas em obra em Pinheiral



Pinheiral – Diversos entorpecentes foram encontrados e apreendidos na tarde de terça-feira (19), no bairro Cruzeiro, em Pinheiral. O material estava escondido em uma obra após denúncias de movimentação suspeita no local.

Durante as buscas, agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar encontraram um saco preto em um buraco sob entulhos, que continha 480 pinos de cocaína (240 gramas), 116 trouxinhas de maconha, além de uma porção maior da mesma droga, pesando aproximadamente 200 gramas.

O material foi encaminhado para a 101ª DP, onde o caso foi registrado.