Polícia fecha refinaria de drogas e prende suspeito em Volta Redonda

Casa na Vila Santa Cecília abasteceria ponto de venda no bairro 60

by Mayra Gomes

Foto: Reprodução

Volta Redonda – Policiais da 93ª Delegacia de Polícia prenderam em flagrante, na tarde desta segunda-feira (18), um homem suspeito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na Vila Santa Cecília. A ação foi coordenada pelo delegado titular, dr. Vinicius de Mello Coutinho, e pelo delegado dr. José Carlos Pereira Neto.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência, os agentes encontraram centenas de pinos, etiquetas de identificação ligadas ao ponto de venda no bairro 60 e materiais utilizados para preparo e refino de entorpecentes.

Segundo as investigações, a casa funcionava como refinaria de drogas. A polícia também apurou que cerca de 1,5 kg de pasta base de cocaína, apreendidos no último sábado pelo programa Segurança Presente, seriam destinados ao local para refino e posterior distribuição.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à 93ª DP.

 

