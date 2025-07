Polícia Federal assume controle das atividades de CACs

País – A Polícia Federal assumiu, neste mês de julho, as atribuições relacionadas ao registro, controle e fiscalização das atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs), que eram de responsabilidade do Comando do Exército.

Entre as atribuições que passam à Polícia Federal estão: o registro de pessoas físicas e jurídicas para o exercício das atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça excepcional; autorização para compra e transferência de armas; fiscalização das atividades exercidas por CACs; concessão de guias de tráfego e fiscalização e controle do comércio varejista para pessoa física.