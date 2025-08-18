segunda-feira, 18 agosto 2025
Polícia Federal prende homem condenado por pornografia infantil em Resende

Homem de 27 anos, foi localizado após levantamento de inteligência

by adrielly ribeiro

Volta Redonda | Resende – A Polícia Federal prendeu um homem foragido pela prática do crime de armazenar arquivos com conteúdos relacionados a pornografia infantil, na sexta-feira (15). A ação ocorreu em Resende

Após levantamentos de dados de inteligência, policiais federais lotados no Grupo de Capturas da Delegacia da PF em Volta Redonda tiveram êxito em efetuar a prisão do homem de 27 anos de idade.

A ação cumpriu o mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Resende.

Após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele foi condenado a cumprir nove anos e dois meses de prisão.

