Polícia Federal prende homem por tráfico internacional de drogas

Rio de Janeiro – A Polícia Federal prendeu um homem em flagrante por importação ilegal de aproximadamente 2 kg de haxixe, na tarde de quinta-feira (7). A ação ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas da PF no Rio de Janeiro (DELEPAT) efetuaram a prisão depois que o homem recebeu a encomenda em sua residência, logo após a tentativa de retirada da droga em uma unidade dos Correios da região. O entorpecente estava de forma oculta no interior de falsos livros.

A ação é resultado de uma investigação conjunta com a Receita Federal, responsável por encaminhar informações à PF acerca da remessa internacional – oriunda da Califórnia/EUA – contendo a substância entorpecente. Segundo as investigações, a droga apreendida seria comercializada na região da Barra da Tijuca. O trabalho contou com o apoio do Núcleo de Repressão aos Crimes Postais dos Correios – NRCP.

O preso foi conduzido à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro e, após a formalização da prisão em flagrante, foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá por tráfico internacional de drogas.