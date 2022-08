Polícia fiscaliza condomínio de Angra dos Reis

Matéria publicada em 16 de agosto de 2022, 10:26 horas

Angra dos Reis – Uma denúncia feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – sobre crime ambiental ocorrendo no interior de um condomínio de Angra dos Reis, levou policiais militares na segunda-feira (15) ao Camorim Grande, onde constataram o corte ilegal de árvore no local denunciado.

Segundo os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, em cumprimento a ordem de policiamento, se deslocaram à Rua Paz e Bem, onde na área interna do condomínio, identificaram o corte de duas árvores e o uso de uma motosserra sem licença. O síndico foi questionado acerca das documentações necessárias, mas por não as possuir, foi encaminhado à delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.

O Linha Verde solicita a ajuda da população para que denuncie qualquer crime ambiental em Angra dos Reis através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.