Polícia flagra despejo de esgoto em área de preservação em Paraty

Os policiais militares, lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, se deslocaram ao bairro Novo Horizonte, onde durante fiscalização no imóvel localizado na Rua das Sairas, onde constataram o crime ambiental. Segundo os agentes da 4ª UPAm, foi verificado o lançamento de efluentes líquidos domésticos, de esgotamento sanitário do imóvel, sem nenhum tipo de tratamento, sendo lançado in natura diretamente ao solo. Isso tudo a menos de 30 metros de um curso de água e dentro dos limites da APA Cairuçu. Diante dos fatos, os policiais procederam à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Denuncie

Para denunciar crimes ambientais em todo Estado ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177 (interior), ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).