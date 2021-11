Polícia flagra marmoraria sem licença funcionando em Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de novembro de 2021, 17:57 horas

Volta Redonda – A partir de uma denúncia feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – sobre poluição do ar ocasionado por uma marmoraria, policiais militares da 2ª UPAm estiveram nesta quinta-feira (25) em Volta Redonda, onde realizaram fiscalização no local denunciado.

Assim que chegaram à Rua Scipião, no Retiro, os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia constataram a veracidade das informações do Linha Verde. No local, foram recebidos pelo gerente do estabelecimento e, durante a fiscalização, foi possível observar diversas pedras de mármores e granitos, mas quando questionado acerca das licenças ambientais pertinentes, o mesmo informou não as possuir, assim como o alvará de funcionamento.

Segundo os policiais militares, foi apresentado apenas um protocolo com pedido de licenciamento ambiental. Diante dos fatos, a equipe da 2ª UPAm conduziu o gerente da marmoraria à 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada conforme artigo 60 da lei de crimes ambientais.