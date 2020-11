Polícia identifica construção irregular em Angra dos Reis

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 15:29 horas

Angra dos Reis – Uma denúncia de obra irregular e despejo de esgoto em um córrego feita ao programa Linha Verde (0300 253 1177), do Disque Denúncia, levou a polícia ambiental a identificar uma área degradada de 500 metros quadrados em Angra dos Reis, nesta terça-feira (11).

De acordo com os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental da Juatinga, responsáveis por averiguar a denúncia, na Estrada do Cantagalo constataram uma construção irregular dentro de uma área de preservação permanente. Os policiais realizaram buscas no entorno a fim de identificar o responsável, mas ele não foi encontrado e não havia nenhuma placa indicativa contendo autorizações para a construção. Por ser crime ambiental de acordo com o artigo 60 da lei 9605/98, os agentes procederam à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Vale reforçar que em Angra dos Reis, a população pode denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda através do aplicativo “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido ao denunciante.