Polícia identifica motorista que atropelou e fugiu sem prestar socorro às vítimas

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 19:03 horas

Paraíba do Sul – Policiais civis e militares recuperaram nesse fim de semana, o veículo que atropelou duas pessoas, sendo que uma delas sofreu ferimentos graves, em Paraíba do Sul. O motorista, que fugiu para Niterói, na região Metropolitana do Rio, sem prestar socorro às vítimas, foi identificado pelos agentes.

O suspeito se apresentou na tarde desta segunda-feira, dia 14, na 107 DP (Paraíba do Sul), onde prestou depoimento.

O caso

O duplo atropelamento foi na noite de sexta-feira, na Rua das Palhas, no bairro Liberdade. As vítimas foram socorridas em um hospital da cidade.

As cenas dos atropelamentos foram gravadas por uma câmera de segurança. Os policiais passaram a divulgar as imagens na rede social, e solicitaram ajuda da população, na intenção de localizar o motorista e o veículo.

O carro foi encontrado no domingo, dia 13, em um local ermo de Paraíba do Sul, após ser abandonado pelo motorista.

Os policiais foram informados que o suspeito, no sábado, dia 12, antes de fugir de Paraíba do Sul para Niterói, tentou arrumar os danos no carro, provocados no momento dos atropelamentos, mas que ele não conseguiu.

Segundo os policiais, o motorista deverá responder na Justiça, por omissão de socorro e por tentar desfazer dos vestígios do crime praticado.