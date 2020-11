Polícia incinera quase quatro toneladas de drogas em usina da CSN

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 16:50 horas

Volta Redonda – Quase quatro toneladas de drogas, que estavam armazenadas em delegacias da capital e do interior, foram incineradas na quarta-feira (18), na usina da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda. A iniciativa faz parte de uma orientação dos diretores-gerais dos Departamentos da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), com o objetivo de esvaziar os depósitos de drogas nas unidades policiais e, com isso, evitar problemas de saúde para os policiais e melhorar a prestação do serviço para a população.

Participaram da incineração policiais das delegacias do 1º, 2º e 5º Departamentos de Polícia de Área (DPAs); a chefia do Posto Regional de Polícia Técnico Científica (PRPTC); a Vigilância Sanitária do Estado e a Promotoria de Justiça de Volta Redonda.