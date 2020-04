Polícia Militar apreende 220 pinos de cocaína em comunidade de Angra dos Reis

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 20:50 horas

Angra dos Reis – Duzentos e vinte pinos de cocaína foram apreendidos nesta terça-feira (28) por policiais militares, no Morro Santo Antônio, em Angra dos Reis, após receberem informações do Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre tráfico de drogas na localidade conhecida como “manteigão”.

De acordo com os agentes, na Rua Santo Antônio, na beira da mata, observaram vários elementos aglomerados em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação da viatura, acabaram fugindo. Um suspeito acabou sendo capturado e com ele, os policiais encontraram uma sacola com o material entorpecente. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.

Vale reforçar que em Angra dos Reis, a população conta com o Disque Denúncia para auxiliar a polícia no combate à criminalidade. Qualquer informação sobre atividades criminosas, localização de bandidos e esconderijo de armas pode ser repassada de forma anônima através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.