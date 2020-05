Polícia Militar apreende drogas e 62 granadas no Retiro, em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 17:23 horas

Volta Redonda -Uma pessoa foi detida nesta terça-feira (12) com dois quilos de cocaína e 85 mil pinos da mesma droga. A ação praticada por policiais do 28ª Batalhão da PM foi na Rua Pitágoras, no Retiro.

Os PMs apreenderam ainda 60 mil etiquetas, dois kits Roni para pistola, 62 granadas, celular, carregadores de rádio transmissor, colete, coldre, cinto de guarnição e três balanças de precisão.

O fato registrado na 93ª DP(Volta Redonda).