Polícia Militar apreende drogas na Ilha das Cobras, em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 08:35 horas

Paraty – Uma informação passada ao Disque Denúncia levou policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), do 5º Comando de Policiamento de Área, a apreender, na madrugada deste domingo (26), material entorpecente na Ilha das Cobras, em Paraty.

Os agentes saíram em patrulhamento e conseguiram localizar as drogas. Houve tentativa de abordagem a um suspeito, mas ele conseguiu fugir do local. Na Praça do Ovo, onde a ação aconteceu, os PMs encontraram 28 sacolés de cocaína, 11 pedras de crack, 14 invólucros de maconha, 03 cigarros de maconha e 06 pedras pretas ainda não identificadas.

Todo o material apreendido foi levado à 167ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado.