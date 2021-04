Polícia Militar apreende drogas no Bracuí em Angra dos Reis

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 10:59 horas

Angra dos Reis – Com auxílio de informações repassadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre tráfico de drogas em Angra dos Reis, policiais militares do 33º BPM apreenderam nessa quarta-feira (14), 120 pinos de cocaína, um rádio transmissor e pequena quantidade de dinheiro em espécie na Rua das Acácias, localidade conhecida como “casinhas do Bracuí”, em Angra dos Reis.

De acordo com o Disque Denúncia, os PMs realizaram cerco tático na localidade e conseguiram deter um suspeito com todo material entorpecente. Vale ressaltar ainda que, segundo a equipe do 33º BPM, o local é conhecido por ser ponto de venda de drogas. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.

Vale reforçar que em Angra dos Reis, a população pode denunciar qualquer atividade criminosa ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.

As informações são do Disque Denúncia *