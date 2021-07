Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em Três Rios

Matéria publicada em 4 de julho de 2021, 10:10 horas

Três Rios – Policiais militares do 38º Batalhão apreenderam farto material entorpecente em Três Rios, no sábado (3). Ao todo, 280 pinos de cocaína, 71 pedras de crack, 11 tabletes de maconha e uma bucha da mesma droga, foram encontrados na Rua Ladeira das Palmeiras, no bairro Vila Isabel, após denúncia. A ocorrência foi registrada na 108ª DP.

De acordo com a PM, durante cerco no endereço, um suspeito de tráfico conseguiu fugir após notar a presença dos agentes.

Todo material foi encaminhado para delegacia da cidade. Ninguém foi preso.