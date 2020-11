Polícia Militar apreende mais de 100 pinos de cocaína em Três Rios

Matéria publicada em 8 de novembro de 2020, 10:44 horas

Três Rios – Policiais militares do 38º Batalhão apreenderam 120 pinos de cocaína e duas sacolas contendo aproximadamente 300g da mesma droga, na noite desse sábado (07), em Três Rios.

De acordo com a PM, a apreensão foi registrada no bairro Vila Isabel durante patrulhamento, onde um suspeito, não identificado, fugiu do local ao notar a presença dos agentes. Durante buscas, todo o material foi encontrado. Ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada na 108º DP (Três Rios).