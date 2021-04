Matéria publicada em 11 de abril de 2021, 10:59 horas

Barra Mansa – Vasto material do tráfico foi apreendido pela Polícia Militar na noite desse sábado, 10, em Barra Mansa. PMs do 28º Batalhão encontraram 400 pinos para acondicionar cocaína; uma trouxinha de maconha; 05 munições calibre 38; um rádio transmissor e uma base de rádio, na Rua Sebastião Dias dos Santos, no bairro Vila Maria, em Barra Mansa, após fuga de suspeito de tráfico. Todo material foi entregue na 90ª DP.

De acordo com os militares, a ação foi possível após denúncia de tráfico dando conta que um homem, não identificado, estaria e armado e vendia drogas no endereço. Ao notar a presença da viatura, o suspeito fugiu e deixou parte do material para trás.

Durante a fuga, o homem deixou uma ‘trilha’ de pinos de cocaína e munições no chão de um beco que dá acesso à vários imóveis. Ele conseguiu entrar em uma residência e, em dado momento, deixou o restante do material no interior do imóvel e pulou uma janela, não sendo mais visto. Nenhuma testemunha quis se manifestar, segundo a PM.