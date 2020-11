Polícia Militar apreende material do tráfico em Volta Redonda após denúncia

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 11:27 horas

Mais de 200 pinos de cocaína, além de 128 sacolés de maconha, foram encontrados no bairro Retiro, na segunda-feira, dia 02

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam vasto material entorpecente na segunda-feira, dia 02, no bairro Retiro, em Volta Redonda, após denúncia de tráfico.

Ao todo, segundo a ocorrência, 212 pinos de cocaína; 128 sacolés de maconha; além de 02 capas de colete; 04 balanças de precisão; 04 grampeadores; 02 bases carregadoras; 01 tesoura; etiquetas e farto material de endolação, foram apreendidos.

A PM afirma que o material foi encontrado num beco próximo à uma escola, na Avenida Santa Izabel. Cientes da denúncia, os militares se dirigiram até o endereço e após cerco, encontraram suspeitos – não identificados – fugindo por uma área de mata, deixando os entorpecentes para trás. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda). Ninguém foi preso.

Outro caso

Também na segunda-feira (02), dessa vez no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda, policiais do 28º BPM apreenderam 63 pinos de cocaína durante outra ocorrência. O material, segundo os militares, foi encontrado escondido dentro de uma tubulação na calçada da Rua Frei Eustáquio. O material foi entregue na 93ª DP (Volta Redonda). Ninguém foi preso.