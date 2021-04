Polícia Militar apreende material do tráfico no Getúlio Vargas em Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de abril de 2021, 12:18 horas

Um homem, de 24 anos, foi preso

Barra Mansa – Policiais do 28º Batalhão apreenderam, na tarde dessa terça-feira, dia 6, material do tráfico na Rua Florianópolis, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. Ao todo, foram apreendidos 40 pinos de cocaína, dois pedaços de maconha, R$18,00 em espécie, um revólver calibre 38 e cinco munições intactas. Um homem, de 24 anos, foi preso. A PM encaminhou a ocorrência para 90ª DP.

Segundo os militares, o flagrante foi possível após denúncia anônima, dando conta que um homem, armado, estaria vendendo entorpecentes no beco da Rua Recife. Ciente, a PM esteve no endereço e, após abordar o suspeito, encontrou todo material após revista pessoal. O homem foi encaminhado para delegacia da cidade, onde foi autuado no artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e artigo 16 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), onde permanece preso.