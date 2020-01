Polícia Militar apreende pistola 9mm em Quatis

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 09:06 horas

Quatis – Policiais militares do 37º BPM apreenderam na tarde de domingo, dia 12, na Rua Genésio Leite, na Vila São Benedito, em Quatis, uma pistola 9mm de fabricação argentina, um carregador para pistola, além de nove munições intactas do mesmo calibre.

Segundo a PM, a apreensão foi possível após receber denúncia indicando que um homem teria roubado passageiros de uma van. A PM informou que foi até o endereço do suspeito, que, ao notar a presença dos policiais, tentou fugir pulando o muro de sua residência.

De acordo com os agentes, a esposa do suspeito, ao ser abordada, informou que o marido teria pulado uma janela nos fundos do imóvel e fugido. Após buscas, todo material apreendido foi encontrado.

A ocorrência foi registrada na 100ª DP (Porto Real).