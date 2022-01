Polícia Militar de Valença, em ação com a Polícia Civil, prende mais um traficante de drogas

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2022, 14:12 horas

Valença- No combate incansável contra o tráfico de entorpecentes na cidade, as policias Militar e Civil, em uma ação conjunta no fim da tarde desta segunda-feira, 17, prenderam um homem de 46 anos, ,em sua residência na avenida Geraldo de Lima Bastos, no bairro Monte D’ouro. O elemento é mais um da facção do Comando Vermelho, (CV), que perde para Polícia.

Segundo informações da PM, os agentes foram averiguar denúncia de porte ilegal de arma de fogo no local, no momento da chegada dos policiais e ao cerco a residência, o elemento ao perceber a presença policial, desloucou-se para a laje do imóvel, onde com uma pistola em punho, apontou para uma policial civil quando se encontrava-se de costas.

Neste momento um agente militar efetuou um disparo para evitar que o criminoso pudesse vir a atingir a agente covardemente pelas costas, o elemento atirou-se ao solo e após levantar jogou a arma e uma grande quantidade de entorpecentes no interior de uma caixa d’agua, sendo localizados farto material ilícito.

Foram apreendidos na operação 1 pistola Canik, com kit rajada modelo TP9SF, capacidade de 19 tiros numeração raspada, 1 coldre, 1 carregador da referida pistola, 2 rádios comunicadores Motorola, 2 bases com carregador dos rádios, 69 munições intactas CBC 9mm, 5 munições intactas CBC .38, 233 de cocaína R$ 20,00, 43 pinos de cocaína de R$ 50,00, 21 pinos de R$ 25,00, 23 pinos de cocaína R$ 10,00, 214 sacolés de maconha R$ 10,00, 296 sacolés de maconha de R$ 15,00, 12 lança perfume, 51 frascos para endolação e 8 aparelhos celulares.

O suspeito foi conduzido para 91ª Delegacia de Polícia onde responderá por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, ficando preso em flagrante. De acordo com informações da Polícia o homem tem uma ficha criminal extensa, tendo diversas anotações como; Posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes, furto qualificado, lesão corporal, violência doméstica e uso e consumo de drogas ilícitas.